السعودية.. تعيين أول وكيل من العنصر النسائي في وزارة الشؤون الإسلامية منذ تأسيسها

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، قرارا إداريا يقضي بتكليف الدكتورة ليلى القاسم، وكيلة للتخطيط والتحول الرقمي لمدة عام كامل.

وتعد ليلى القاسم أول وكيلة في وزارة الشؤون الإسلامية منذ تأسيسها، وكان قد أسند في قرار سابق للقاسم، إدارة الحوكمة التي ترتبط بمكتب وزير الشؤون الإسلامية، في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية.

ويأتي القرار الذي أصدره الوزير آل الشيخ، في إطار "الجهود التي يبذلها لتعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة ووكالتها المختلفة مواكبا لرؤية المملكة 2030 وإيمانا من الوزارة بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة".

وليلى بنت حمد عبدالرحمن القاسم، عملت مديرة إدارة الحوكمة–وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من 1443- هـ.

كما عملت القاسم سابقا في وزارة التعليم، وهي محاضرة متعاونة في كلية خدمة المجتمع ومتخصصة في الحوكمة (حوكمة التعليم- القطاع العام) وخبيرة في التخطيط الاستراتيجي وأنظمة الخدمة المدنية والموارد البشرية.

المصدر: "الإخبارية" السعودية