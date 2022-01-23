تخرج الكادر النسائي في القوات المسلحة السعودية

حضر مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة السعودية حامد بن رافع العمري، حفل تخرج الكادر النسائي للقوات المسلحة لعدد من دورات المرحلة الثانية للعام التدريبي.

المصدر: عكاظ