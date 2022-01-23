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تخرج الكادر النسائي في القوات المسلحة السعودية

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حضر مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة السعودية حامد بن رافع العمري، حفل تخرج الكادر النسائي للقوات المسلحة لعدد من دورات المرحلة الثانية للعام التدريبي.

المصدر: عكاظ

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