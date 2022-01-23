السعودية تسجل 4.5 ألف حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 4535 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 4608 إصابة سجلتها أمس السبت، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 4535 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة في البلاد منذ تفشي الجائحة 652354 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة جراء الفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات 8920".

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كما تم تسجيل 5072 حالة تعافي خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 599834.

#الصحة تعلن عن تسجيل (4535) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (5072) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (599,834) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/q5tRvklzZn — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 23, 2022

المصدر: RT