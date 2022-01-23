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السعودية تسجل 4.5 ألف حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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السعودية تسجل 4.5 ألف حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 4535 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 4608 إصابة سجلتها أمس السبت، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 4535 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة في البلاد منذ تفشي الجائحة 652354 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة جراء الفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات 8920".

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كما تم تسجيل 5072 حالة تعافي خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 599834.

المصدر: RT

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