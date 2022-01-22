السعودية.. أرقام إصابات كورونا اليومية تواصل الانخفاض

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4608 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 647819 إصابة في المملكة منذ تفشي الوباء فيها.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4622 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 594762 حالة في المملكة.

وأكدت الصحة تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8918 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 637 حالة في المملكة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة أنها سجلت 4884 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: "سبق"