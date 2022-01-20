إصدار أحكام في واحدة من أندر قضايا التزوير في الكويت

دانت محكمة الجنايات في الكويت مواطنا كويتيا بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة تسجيل شخص من جنسية أخرى باسمه وادعى أنه ابنه، في واحدة من أندر قضايا تزوير الجنسية في البلاد.

وقضت المحكمة بحبس"الابن" المدة ذاتها أيضا وذلك لعلمه بأنه مزور واستمراره بالجريمة وتقديمه أوراقه للجهات الحكومية في الكويت وادعائه أنه كويتي على خلاف الحقيقة.

وكانت المحكمة قد اطلعت على تقرير الـ DNA الذي كشف أن الابن ينتمي لأب خليجي وليس ابنا للمواطن الكويتي الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات.

المصدر: "القبس"