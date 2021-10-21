استشاري سعودي يحذر من ظاهرة "ملجأ الفيروس" ويحدد موعد التطعيم بالجرعة الثالثة ضد كورونا

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري السيطرة "شبه الكاملة" على جائحة كورونا في السعودية، وأعلن موعد حملة التطعيم بالجرعة الثالثة لفئتين ضد الفيروس في البلاد.

إقرأ المزيد

وقال الشهري في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية، إن مناعة الجسم تختفي وتتضاءل مع مرور الزمن واستمرار الفيروسات في التحور، مشيرا إلى أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وأضاف: "بينما تبقى الأجسام المضادة في الجسم بعد 6 أشهر، تأكد وجود إصابات لدى بعض الدول بعد مرور تلك الفترة، وأدى ذلك إلى مراجعة بعض الدراسات وإضافة الجرعة الثالثة".

وأضاف أنه ينقسم موعد الجرعة الثالثة كالتالي: مرضى الغسيل الكلوي وحالات زراعة الأعضاء يتم التطعيم بعد شهر من الجرعة الثانية، بينما كبار السن والممارسين الصحيين، يتم التطعيم بعد 6 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية.

وقال، إن الذين لم يتلقوا اللقاح سيكونون عرضة أكثر للإصابة بالفيروس ويعدون الآن "ملجأ للفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة إمكانية حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 18 عاما وأكثر.

وقالت إن تلقي الجرعة التنشيطية يكون بعد مضي 6 أشهر على الجرعة الثانية، وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي" وتطبيق "توكلنا".

المصدر: صحيفة "عاجل"