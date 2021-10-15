 
مباشر
عاجل
وزير الدفاع اللبناني: لن نسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات

السعودية تشهد انخفاضا كبيرا بإصابات كورونا منذ بداية أكتوبر

أخبار العالم العربي

السعودية تشهد انخفاضا كبيرا بإصابات كورونا منذ بداية أكتوبر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rii1

شهدت السعودية انخفاضا كبيرا بأعداد الإصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا في الأسبوعين الأول والثاني من شهر أكتوبر الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من شهر سبتمبر، بنسبة تجاوزت 158.5%.

إقرأ المزيد
السعودية تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا
السعودية تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

إذ شهدت الفترة (1 - 14 أكتوبر الجاري) تسجيل 663 إصابة جديدة بكورونا في السعودية، في حين أن الفترة ذاتها من شهر سبتمبر شهدت رصد 1714 إصابة جديدة.

وفي ما يتعلق بأعداد المتعافين في الفترة (1 - 14 أكتوبر الجاري) فقد بلغ إجماليها 645 حالة تعاف، بانخفاض يتخطى 262.8% عن الفترة ذاتها من شهر سبتمبر الماضي التي شهدت تعافي 2340 حالة، وهذا الانخفاض الكبير في أعداد المتعافين يعزى إلى الانخفاض الكبير في الإصابات المؤكدة في ذات الفترة.

أما في ما يخص الوفيات بسبب كورونا، فقد بلغ إجماليها 39 حالة وفاة في الـ14 يوما الأولى من شهر أكتوبر الجاري في المملكة، بانخفاض تجاوز 125.6% عن الفترة ذاتها من شهر سبتمبر الماضي التي شهدت إعلان وفاة 88 حالة في إجمالي الفترة.

المصدر: عكاظ

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا