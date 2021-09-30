قادة الإمارات يعزون الملك سلمان بوفاة الأميرة هلا آل سعود

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث كل من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي برقيتي تعزية مماثلتين إلى العاهل السعودي.

#عاجل#الديوان_الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ، وسيصلى عليها اليوم الخميس بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.https://t.co/OvaEEGeJay#واسpic.twitter.com/F2soyscjCx — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 30, 2021

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن بوقت سابق من اليوم الخميس، عن وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود.

والأميرة هلا هي نجلة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من زوجته العنود بنت دحام البخيت الفايز.

المصدر: "البيان"