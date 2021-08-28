بن راشد في لقائه مع أمير قطر على هامش "مؤتمر بغداد": الأمير تميم شقيق وصديق

شدد حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع محمد بن راشد، خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد اليوم السبت على هامش " مؤتمر بغداد"، على أن مصير الخليج واحد.

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ونشر بن راشد عبر صفحته على "تويتر" صورا للقاء، وكتب: "أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله. الأمير تميم شقيق وصديق. والشعب القطري قرابة وصهر . والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى.. حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخائها".

أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ..

الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر .. والمصير الخليجي واحد .. كان وسيبقى …

حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها .. pic.twitter.com/XBqPXvp1A5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 28, 2021

وانطلقت أعمال مؤتمر بغداد اليوم السبت في العاصمة العراقية، بحضور إقليمي وعالمي.

المصدر: RT