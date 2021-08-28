 
مباشر

بن راشد في لقائه مع أمير قطر على هامش "مؤتمر بغداد": الأمير تميم شقيق وصديق

أخبار العالم العربي

بن راشد في لقائه مع أمير قطر على هامش
@HHShkMohd
لقاء بين بن راشد وأمير قطر، بغداد، العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5qu

شدد حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع محمد بن راشد، خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد اليوم السبت على هامش " مؤتمر بغداد"، على أن مصير الخليج واحد.

إقرأ المزيد
ماكرون من العراق: مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة
ماكرون من العراق: مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة

ونشر بن راشد عبر صفحته على "تويتر" صورا للقاء، وكتب: "أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله. الأمير تميم شقيق وصديق. والشعب القطري قرابة وصهر . والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى.. حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخائها".

وانطلقت أعمال مؤتمر بغداد اليوم السبت في العاصمة العراقية، بحضور إقليمي وعالمي.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. انطلاق قمة بغداد لقادة دول الجوار برئاسة الكاظمي