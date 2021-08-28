ماكرون من العراق: مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، أن مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأشار إلى أن بلاده خصصت ميزانية لدعم المناطق المحررة في العراق.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ببغداد إن "الزيارات المتبادلة بين العراق وفرنسا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية"، مجددا "التزام فرنسا في دعم العراق".

وأضاف أن "فرنسا تشجع الحكومة العراقية على دعم النازحين"، مشيرا إلى أن "فرنسا خصصت ميزانية لدعم استقرار المناطق المحررة".

وتابع أن "مؤتمر قمة بغداد هو الشرط الأساس لاستقرار المنطقة ونجاح حقيقي للعراق"، موضحا أن "هذا المؤتمر مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأكد ماكرون أن "العراقيين استطاعوا هزم "داعش" على الأرض".

من جهته، أعرب الكاظمي عن شكره لفرنسا في دعم القوات العراقية بالحرب على الإرهاب، وأشار إلى أن هناك آفاق تعاون مشتركة مع فرنسا في المجالات كافة.

وقال الكاظمي "أشكر فرنسا على دعم قواتنا العراقية، ومواقفها في دعم العراق في الجانب الصحي وخاصة جائحة كورونا".

وكان ماكرون قد وصل إلى بغداد بعد منتصف الليل للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة واستقبله في المطار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية