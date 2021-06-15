"الدفاع الجزائرية" توضح حقيقة توجه قائد الجيش إلى فرنسا لبحث ملف أمني

نشرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا، اليوم الثلاثاء، نفت فيه صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توجه رئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة، إلى فرنسا لبحث ملف الساحل الإفريقي.

وجاء في البيان المنشور على صفحة الوزارة في "فيسبوك" أنه "في محاولة تضليلية مفضوحة، نشر الموقع الإلكتروني لمجلة Jeune Afrique اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، مقالا تحت عنوان: السعيد شنقريحة في مهمة سرية بباريس لمناقشة قضية الساحل".

وأضاف البيان أن "وزارة الدفاع الوطني تُكذّب قطعيا هذه الافتراءات التي جاءت بها هذه المجلة المعروفة بتوجهاتها التي تخدم جهات معادية للجزائر، وتؤكد أن هذه الأخبار الكاذبة ما هي إلا محاولة يائسة تهدف للتأثير على الرأي العام، خاصة في المناسبات والمحطات الوطنية الحاسمة التي تشهدها بلادنا".

وتابع: "تؤكد وزارة الدفاع الوطني في هذا الصدد أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتُعلم لمن يهمهم الأمر أن السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لم يُخفِ أبدا تحركاته ونشاطاته داخل وخارج الوطن".

المصدر: RT