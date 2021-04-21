الإمارات: قد نفرض قيودا على حركة غير المطعمين ضد كورونا

حذرت السلطات الإماراتية من أنها قد تفرض قيودا على حركة الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن ضد فيروس كورونا.

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وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، أمس الثلاثاء، إن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، والتي وسعت الحملة لتشمل من هم في سن 16 وما فوق، قد لقحت حوالي 65٪ من السكان المؤهلين.

وأوضح سيف الظاهري، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ، بأنه "يجري النظر في إجراءات صارمة لتقييد حركة الأفراد غير المطعمين، وتنفيذ إجراءات وقائية مثل منع الدخول إلى بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات".

وأضاف مخاطبا الذين لم يلقحوا أنفسهم حتى الآن: "إن ترددكم اليوم عقبة أمام أهدافنا، فهو يعرض أسرتكم وأحباءكم ومجتمعكم للخطر".

وسجلت هذه الدولة الخليجية، أمس الثلاثاء، 1903 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 500860 إصابة، مع 1559 حالة وفاة.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يفرض التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، من الدول التي لديها أسرع برامج التطعيم ضد فيروس كورونا في العالم.

المصدر: رويترز