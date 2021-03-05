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الجيش التركي يقصف قرى في ريف حلب .. بعد استهداف حراقات نفط لفصائل موالية له

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الجيش التركي يقصف قرى في ريف حلب .. بعد استهداف حراقات نفط لفصائل موالية له
قصف تركي على الشهباء ـ أرشيف ـ فيسبوك
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قصف الجيش التركي وفصائل سورية مدعومة منه قرى في ريف حلب الشمالي وهو ما بدا ردا على استهداف حراقات للنفط في بلدتين في ريف المحافظة تسيطر عليهما فصائل موالية لأنقرة.

 وبعد القصف الذي طال الحراقات في بلدتي الحمران وترحين في ريف حلب، ذكرت وسائل إعلام محلية بينها وكالة هاوار، أن الجيش التركي قصف عددا من القرى في منطقة الشهباء في ريف المحافظة منها منطقة سد الشهباء وقرية سموقية وجبل النايف.

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وذكرت "منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا"، أن الجيش التركي والفصائل الموالية له استهدف براجمات الصواريخ قرى "تل رفعت، كفرنايا، الشيخ عيسى، حليصة، وطريق دير جميل كفرنايا والمضيق والسد" وأوضحت أن "مصدر القصف هو القاعدة التركية المتمركزة في كلجبرين الواقعة غربي مدينة مارع".

كذلك طال القصف قرى في ريف منبج، حسب ما أعلن المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري الذي قال إن الجيش التركي استهدف مساء اليوم الجمعة قرى صيادة، والدندنية، وأم عدسة، وأضاف أن القصف انطلق من القاعدة التركية في قرية الياشلي والكربجلي التي تقع شمال وغربي مدينة منبج.

وقال المركز إن القصف استمر من السابعة والنصف مساء وحتى التاسعة، وإن "الاستهداف تم بقذائف الهاون التي بلغ حتى الآن 40 قذيفة".

وكانت حراقات النفط في بلدتي الحمران وترحين في ريف محافظة حلب تعرضت لاستهداف صاروخي حسب ما ذكرت وكالات ووسائل إعلام محلية، أدى إلى قتيل وجرحى إضافة إلى حرائق ضخمة في البلدتين اللتين تسيطر عليهما فصائل تدعمها تركيا.

 

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية

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