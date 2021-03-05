انفجارات ناجمة عن استهداف "حراقات النفط" في ريف حلب

شهدت بلدتا الحمران وترحين في ريف محافظة حلب السورية تفجيرات نجمت عن استهداف حراقات البترول فيهما.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارات متتالية سمعت في محيط مدينة الباب، نجمت عن قصف استهدف حراقات "ترحين" شمال المدينة، وتم تداول صور لحرائق ضخمة في المكان، كما تحدثت بعض الوسائل عن قتلى وجرحى لم تحدد عددهم.

وذكرت صفحات إخبارية ومواقع محلية أن استهداف "ترحين" سبقه عدة انفجارات هزت منطقة الحمران قرب مدينة جرابلس في الريف الشمالي الشرقي لحلب، وقالت إنه ناجم عن "استهداف صاروخي لحراقات تكرير النفط".

وتسيطر على المناطق المستهدفة فصائل مدعومة من تركيا.

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وكانت ترحين شهدت في التاسع من الشهر الماضي انفجارات استهدفت "حراقات تكرير النفط" فيها.

المصدر: وسائل إعلام سورية