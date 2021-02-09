سوريا .. إصابات في ريف حلب جراء استهداف حراقات تكرير نفط بالصواريخ

ذكرت وسائل إعلام سورية أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا جراء استهداف "حراقات لتكرير النفط" في قرية بريف حلب بالصواريخ.

وأظهرت تسجيلات مصورة تناقلها عدد من الصفحات والمواقع الإخبارية المحلية اندلاع حرائق ضخمة في قرية ترحين بريف منطقة الباب شرق حلب.

وأشارت بعض الصفحات الإخبارية من مدينة الباب إلى أن الانفجارات أسفرت عن 5 قتلى، إضافة إلى عدد من الإصابات والأضرار المادية الكبيرة، وقالت إن الصواريخ للجيش السوري، وهو أيضا ما ذكرته صفحات مؤيدة للحكومة، وأوضحت أنها صواريخ أرض ـ أرض.

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ونقلت إذاعة "شام إف إم" الخاصة أن انفجارات "ضخمة" شهدتها القرية نجمت عن "استهدافات بالصواريخ لحراقات تكرير النفط غير الشرعية التابعة لمسلحي تركيا" وأضافت أن الانفجارات أسفرت عن إصابات بين المسلحين.

يذكر أن شخصا قتل وجرح آخرون في الثاني من الشهر الجاري جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة شاحنة في المنطقة الصناعية في مدينة الباب التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا.

المصدر: وسائل إعلام سورية