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"معا": مستوطن يدهس قطيع أغنام والشرطة الإسرائيلية تطالب مالك القطيع الفلسطيني بتصليح السيارة

أخبار العالم العربي

Reuters Fadi Arouri
قطيع من الماشية في قطاع غزة
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أفاد موقع "معا" الفلسطيني، اليوم الاثنين، بأن "مستوطنا إسرائيليا دهس قطيع أغنام لأحد المواطنين في منطقة أبو القندول بالأغوار الشمالية".

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وأشار الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، إلى أن "المستوطن دهس الأغنام أثناء عبورها الشارع، علما أن القطيع يمكن رؤيته وهو يعبر الشارع من مسافة بعيدة جدا، قبل وصول السيارة".

ولفت إلى أن "الحادث أسفر عن نفوق أربع رؤوس ماشية، بالإضافة للعديد من الإصابات بينها".

وقال إن "جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية التي حضرت للمنطقة، طالبت مالك الماشية بإصلاح سيارة المستوطن".

المصدر: "معا"

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