لبنان.. وزير الصحة يتوقع احتواء كورونا في الأسبوعين المقبلين

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أنه حسب المؤشرات بعد الإغلاق العام في البلاد، من الممكن خلال الأسبوعين المقبلين السيطرة على التفشي السريع لوباء كورونا.

وفي حديث لقناة "الجديد" قال: "نحن بالمرتبة 21 عالميا من حيث عدد وفيات كورونا، قياسا بعدد السكان".

وأعرب عن تمنيه أن لا تسبب التحركات في الشارع زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس.

وفرضت السلطات اللبنانية إغلاقا عاما في البلاد يستمر حتى 8 شباط، بعد ارتفاع حاد بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد عيدي الميلاد ورأس السنة.

وتزامنا مع الإغلاق العام، اندلعت احتجاجات بمدينة طرابلس شمال البلاد في 25 يناير ولا زالت مستمرة، رفضا للإغلاق والأوضاع المعيشية المتردية.

المصدر: الجديد + RT