نواب أكراد يطالبون أربيل بتسليم المستحقات النفطية لبغداد (فيديو)

طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، حكومة إقليم كردستان بتسليم المستحقات النفطية للحكومة الاتحادية في بغداد.

وقالت رئيسة الكتلة آلا طالباني خلال مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب، إن "الجميع يعلم التحديات والظروف المعاشية والحياتية القاهرة التي يمر بها أبناء اقليم كردستان لمعطيات كثيرة أهمها الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها بلدنا بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص".

وأضافت: "بسبب الخلافات السابقة بين بغداد وأربيل واستمرار المناقشات بشأن الموازنة والسعي لتثبيت حصة وحقوق الإقليم فيها وفقا لماجاء في الاتفاقات السابقة وكما هو وارد في مشروع الموازنة".

ودعت طالباني ونواب كتلتها: "حكومة إقليم كردستان إلى البدء بتسليم كميات النفط المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية بدءا من الآن للاستمرار بتسليم وتغطية رواتب موفظي الاقليم لهذا الشهر والأشهر المقبلة وكبادرة لبيان حسن النية وإعادة الثقة بين بغداد واربيل".

المصدر: RT