"الجهاد الإسلامي" حول الاجتماعات القطرية: تم التأكيد على حفظ وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته

قالت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم السبت، إنه "تم التأكيد على حفظ وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية"، ضمن الاجتماعات التي عقدت مع "الأشقاء القطريين".

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وأشارت "الجهاد الإسلامي" إلى أن المفاوضات تناولت "مساعي تحقيق المصالحة الفلسطينية".

ولفتت الحركة الفلسطينية إلى أن وفدها أجرى خلال الزيارة، "سلسلة اجتماعات عميقة ومسؤولة مع الأخوة في حركة حماس، يتقدمهم الأخ المجاهد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تناولت ملف المصالحة وتحقيق الوحدة"، موضحة أن "الحركتين استعرضتا مواقف جميع الأطراف، وشددتا على ضرورة التمسك بمخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في سبتمبر 2020، وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الاستهدافات التي تحاول النيل من مقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه".

وأفادت حركة "الجهاد الإسلامي" بأن اجتماعات الحركتين تضمنت "بحث سبل مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية، وقضايا الاستيطان، والتهويد، والحصار، وضرورة التصدي لها بكل الإمكانيات".

كما ذكرت أن الجانبين نظرا في "تصاعد ظاهرة التطبيع، والتحالف الرسمي العربي مع العدو الإسرائيلي".

المصدر: RT