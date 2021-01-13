أنباء عن تجميد "طيران الإمارات" نشاط طيار تونسي رفض المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.. وفتح تحقيق!

تداولت وسائل إعلام تونسية خبرا مفاده أن شركة "طيران الإمارات" قامت بتجميد نشاط قائد طائرة من أصول تونسية بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.

وقالت صحيفة "الشارع المغاربي" إن "منعم صاحب الطابع، وهو قائد طائرة تونسي يعمل بشركة "طيران الإمارات"، تم تجميد نشاطه كقائد طائرة، بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب".

وأضافت الصحيفة أن صاحب الطابع كتب في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أمس الثلاثاء: "تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الامارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة الى تل أبيب.. الله فقط من يرعاني …لست نادما".

وأشارت صحيفة "الشارع المغاربي"، إلى أنها تواصلت مع صاحب الطابع، الذي أكد إيقافه عن العمل بانتظار مثوله أمام لجنة التأديب.

تجدر الإشارة إلى أن "RT" لم يتسن لها التأكد من صحة المعلومات المذكورة نظرا لقيام صاحب التدوينة بإغلاق صفحته على "فيسبوك" بعد فترة وجيزة من نشره التدوينة، كما ذكرت الصحيفة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية في "طيران الإمارات" حول الحادثة.

ووقعت أبو ظبي اتفاقية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي، وبدأت شركات الطيران الإسرائيلية في سبتمبر بتسيير رحلات مباشرة بين تل أبيب ودبي.

المصدر: صحيفة الشارع المغربي