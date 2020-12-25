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وفاة رئيس هيئة الانتخابات الوطنية في مصر بفيروس كورونا (صورة)

أخبار العالم العربي

وفاة رئيس هيئة الانتخابات الوطنية في مصر بفيروس كورونا (صورة)
Reuters
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أعلنت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول سبب وفاته.

وفاة رئيس هيئة الانتخابات الوطنية في مصر بفيروس كورونا (صورة)

فيما قالت صحيفة "الشروق" المصرية إن وفاة لاشين جاءت نتيجة مضاعفات بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث توفي في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتم اختيار لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين، في مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بموجب قرار الرئيس المصري رقم 503 لسنة 2017.

 ويعد لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين نائب رئيس محكمة النقض أيضا.

المصدر: اليوم السابع + RT

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