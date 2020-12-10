الرئيس المصري يثمن إعلان المغرب وإسرائيل تطبيع العلاقات

ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر تغريدة على تويتر إعلان المغرب وإسرائيل تطبيع العلاقات بينهما.

وقال الرئيس المصري في تغريدة على "تويتر" مساء الخميس، إنها خطوة مهمة بين البلدين.

وأضاف السيسي "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية".

وأكد الرئيس المصري أن هذه الخطوة الهامة تحقق مزيد من الإستقرار والتعاون الإقليمى في المنطقة.

تابعت بإهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.



أثمن هذه الخطوة الهامة بإعتبارها تحقق مزيد من الإستقرار والتعاون الإقليمى فى منطقتنا. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) December 10, 2020

المصدر: RT