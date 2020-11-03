الرئيس العراقي يؤكد ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة لتعكس الإرادة الحرة للناخبين بعيداً عن التزوير.

وشدد في بيان صحفي "على أهمية توحيد المواقف في مواجهة التحديات، وبذل الجهود من أجل تلبية حاجات المواطنين وتحقيق الأمن لهم، وتعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وترسيخ سيادتها، ومواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب ومنع الأفعال الخارجة عن القانون".

وأشار صالح إلى "أهمية الانتخابات المقبلة، باعتبارها وسيلة للتعبير عن تطلعات الشعب، وضرورة توفير مستلزمات العملية الانتخابية كافة، وفق معايير صارمة في ضمان نزاهتها ومنع التزوير والتلاعب، أو التأثيرات والضغوط على خيارات الناخبين، من أجل أن تكون مخرجات العملية الانتخابية معبّرة عن خيارات المواطنين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب".

المصدر: RT