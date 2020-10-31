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مصر تسجل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة

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مصر تسجل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة
Reuters
مصر.. استقرار في عدد الإصابات والوفيات بكورونا
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سجلت مصر يوم الجمعة، 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة.

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وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، هو 107376 حالة من ضمنهم 6258 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة عن خروج 80 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 99353 حالة.

وأشارت إلى أن المنحنى الوبائي الصحي في البلاد يشهد استقرارا نسبيا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

المصدر: RT

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