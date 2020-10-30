الكنائس المصرية تعلن عن 4 إجراءات احترازية جديدة

أعلنت الكنائس القبطية في مصر عن اتخاذ إجراءات احترازية جديدة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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وأصدر نيافة الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، بيانا بشأن الخدمات الكنسية والتعليم خلال الفترة المقبلة، أكد فيه على ضرورة الالتزام بما يلي اعتبارا من يوم الأحد 1 نوفمبر القادم.

أولا: أن تستمر إقامة القداسات بشرط ألا تزيد نسبة الحضور على 25% من سعة الكنيسة كحد أقصى (أي فرد واحد فقط في المقعد الذي يتسع لأكثر من ذلك).

ثانيا: إعادة تفعيل الحجز المسبق لحضور كل القداسات، سواء عن طريق التطبيق الإلكتروني الخاص بكنائس شبرا الجنوبية، أو بمعرفة كل كنيسة.

ثالثا: يُعطى حِل للشعب بالانصراف، عقب التناول مباشرة، منعا للتزاحم أو التجمعات، ويُعلق توزيع "لقمة الأولوجية"، "البركة" مؤقتا، بالنسبة لتناول المرضى خارج القداسات، ويُكتفى بتناول مريض واحد فقط لكل كاهن بكل قداس، وبالنسبة لحضور العشيات يُقتصر عدد الحاضرين على 50 فردا فقط لا غير، بمن فيهم الشمامسة، ويكون الحضور بالحجز المسبق بكل الكنائس.

رابعا: أما بالنسبة للأكاليل والجنازات فإنه يتم الاقتصار في الأكاليل والجنازات على عدد 50 فردا فقط كحد أقصى، مع إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم والافتقاد بالمنازل.

المصدر: صحيفة أخبار اليوم