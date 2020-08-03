مصر.. الكنائس تفتح أبوابها لأول مرة منذ 4 أشهر

شهدت الكنائس في محافظات مصر المختلفة، اليوم الاثنين، أول صلاة قداس بعد توقف دام 4 أشهر بسبب فيروس كورونا، مع تشديد الإجراءات الوقائية جراء الفيروس القاتل.

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وفتحت كنائس الإسكندرية، وسوهاج، والشرقية، والبحيرة، والزقازيق، والمنيا، وبني سويف أبوابها اليوم الاثنين، لاستقبال المصلين، بعد توقف دام 4 أشهر، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمنع وانتشار فيروس كورونا، حيث عادت الصلاة لكنائس الإسكندرية اليوم وفق قرار البابا تواضروس الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال القس مينا كاهن كنيسة مارمينا فلمنج، إن "الكنائس اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث تم تخصيص فريق من الخدام والكشافة لتطبيق الإجراءات اللازمة، والتي تبدأ بتسجيل مسبق للحضور، وقياس درجة حرارة المصلين قبل الدخول للكنيسة، مع توافر المواد المطهرة وتعقيم الكنيسة قبل وبعد كل صلاة، كما يتم الحرص على استقبال 25% من القدرة الاستيعابية للكنيسة، للحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي".

فيما منعت الكنائس السلام باليد نهائيا والاكتفاء بالتحية بالانحناء فقط، مع ارتداء الكمامة منذ دخول الكنيسة وحتى الخروج منها، وناشدت الكنيسة المصلين إحضار مستلزماتهم الشخصية من (كتاب الصلوات وغطاء رأس السيدات زجاجة المياه"، مع خلع الحذاء وتركه).

المصدر: وسائل إعلام مصرية