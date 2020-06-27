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مصر.. الكنيسة تعلن موقفها من إعادة الفتح

أخبار العالم العربي

مصر.. الكنيسة تعلن موقفها من إعادة الفتح
Reuters
صورة أرشيفية
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قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، أن يقوم الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيا.

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وقالت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، برئاسة البابا تواضروس الثاني، إنه نظرا لحالات العدوى بفيروس كورونا، سيتم تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة.

وأوصت الكنيسة في بيان نشر على صفحتها في موقع "فيسبوك"، بأنه في حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية، يجب الإلتزام بكافة التعليمات التي ستصدر لاحقا في مذكرة خاصة.

وبالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا)، وحيث أنها تشهد ارتفاعا في نسب الإصابات بفيروس كورونا، تم تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف.

وعلى سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعدد محدود لا يزيد عن 25 فردا، مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية.

يذكر أن الحكومة المصرية قررت إعادة فتح دور العبادة بدءا من اليوم، وقد أدى المسلمون أول صلاة فجر بالمساجد بعد أكثر من 3 أشهر على الإغلاق بسبب الوباء.

المصدر: RT

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