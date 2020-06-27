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فتح المساجد في مصر لأول مرة بعد جائحة كورونا (صور)

أخبار العالم العربي

فتح المساجد في مصر لأول مرة بعد جائحة كورونا (صور)
Reuters
فتح المساجد في مصر
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أدى المصلون في مصر، اليوم السبت، أول صلاة فجر بالمساجد بعد أكثر من 3 أشهر على إغلاق دور العبادة بسبب جائحة كورونا.

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وقررت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي إعادة فتح دور العبادة لأداء جميع الصلوات، فيما عدا صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس.

واستمرت المساجد والكنائس على مدار الأيام الماضية في أعمال التعقيم والتطهير ورسم علامات التباعد الجسدي، من بين إجراءات أخرى فرضتها الحكومة لوقاية المصلين.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر 62 755 شخصا، شفي منهم 16 737 حالة، وتوفي 2 620 شخصا.

فتح المساجد في مصر لأول مرة بعد جائحة كورونا (صور)
Reuters
فتح المساجد في مصر لأول مرة بعد جائحة كورونا (صور)
Reuters
فتح المساجد في مصر لأول مرة بعد جائحة كورونا (صور)
Reuters
فتح المساجد في مصر لأول مرة بعد جائحة كورونا (صور)
Reuters
فتح المساجد في مصر لأول مرة بعد جائحة كورونا (صور)
Reuters

المصدر: RT

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