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الأزهر الشريف: بث الصلوات الخمس من الجامع الأزهر مباشرة بدءا من فجر السبت

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الأزهر الشريف: بث الصلوات الخمس من الجامع الأزهر مباشرة بدءا من فجر السبت
الجامع الأزهر في القاهرة
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أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف أنه يبدأ، فجر يوم السبت، بث الصلوات الخمس بالجامع الأزهر مباشرة، وذلك عبر صفحات الأزهر الشريف والجامع الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاء في بيان أصدره الأزهر، اليوم الجمعة، أن الجامع الأزهر يشدد "على استمرار الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية، والضوابط التي وضعتها إدارة الجامع للحفاظ على سلامة المصلين، حيث تم تجهيز الجامع بوضع علامات التباعد الاجتماعي، ووضع ملصقات توضيحية وفق الإرشادات الوقائية الصادرة بهذا الشأن، كما تم تعقيم الجامع بالكامل.

الأزهر الشريف: بث الصلوات الخمس من الجامع الأزهر مباشرة بدءا من فجر السبتالجامع الأزهر في القاهرة
الأزهر الشريف: بث الصلوات الخمس من الجامع الأزهر مباشرة بدءا من فجر السبتالجامع الأزهر في القاهرة

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي "كوسيلة لإدخال السرور على قلوب الجميع، وبادرة أمل لانفراج الأزمة بعد أن علقت دور العبادة لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر، وتماشيا مع قرار الدولة لإعادة فتح المساجد تدريجيا للصلوات الخمس، وتعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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