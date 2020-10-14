سفراء بالاتحاد الأوروبي: فشل نهج "العصا والجزرة" مع تركيا بشأن شرق المتوسط

قال دبلوماسيون ومسؤولون وخبراء إن استراتيجية "العصا والجزرة" التي استخدمها الاتحاد الأوروبي لنزع فتيل التوتر مع تركيا فشلت، الأمر الذي يثير خطر نشوب صراع شرق البحر المتوسط.

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ورغم الاتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي مطلع أكتوبر الجاري على إقناع أنقرة بالتوقف عن التنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق بحرية محل نزاع مع اليونان وقبرص، فقد قالت تركيا اليوم الأربعاء إنها استأنفت عملياتها بسفينة مسح.

وقال الدبلوماسيون ومسؤول بالاتحاد الأوروبي إن قادة دول الاتحاد تركوا أنفسهم مكشوفين لأنهم عجزوا عن التوصل إلى حل للنزاع واقترحوا بدلا من ذلك أسلوب "العصا والجزرة" فعرضوا مساعدات عدة وهددوا في الوقت نفسه بعقوبات ويبدو أن هذا الاقتراح فشل في تحقيق الهدف.

وقال الدبلوماسيون إن اليونان وقبرص ستطرحان نزاع الغاز مرة أخرى عندما يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة، رغم عدم وجود المسألة التركية على جدول أعمال القمة وذلك على أساس أن التصعيد الأخير يبرهن ضرورة التحرك العاجل.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ألغى رحلة إلى أنقرة هذا الأسبوع احتجاجا على العودة لتشغيل سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" غير أن الدبلوماسيين قالوا إن برلين لا تفكر حتى الآن في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وكان الاتحاد الأوروبي، أكبر الشركاء التجاريين لتركيا وأكبر مستثمر أجنبي فيها، يأمل في إقناع أردوغان بالبدء في محادثات لتوضيح الحقوق في الثروة النفطية البحرية وذلك بعرض إبرام اتفاق تجاري موسع وإنهاء العمل بقيود التأشيرات السارية على المواطنين الأتراك واقتراح تخصيص المزيد من الأموال للاجئين السوريين في تركيا إلى جانب التهديد بفرض عقوبات.

المصدر: رويترز