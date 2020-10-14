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أردوغان يعلن إرسال سفينة ثانية إلى شرق المتوسط ويتحدث عن بشرى غاز جديدة في البحر الأسود

مال وأعمال

أردوغان يعلن إرسال سفينة ثانية إلى شرق المتوسط ويتحدث عن بشرى غاز جديدة في البحر الأسود
Reuters
 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، عن إرسال سفينة تنقيب جديدة إلى شرق المتوسط، الغنية بالغاز، كذلك تحدث عن عزمه قريبا الإعلان عن اكتشاف كميات غاز جديدة في البحر الأسود.

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وقال الرئيس التركي: "هناك سفينة ثانية ستتوجه للتنقيب في شرقي المتوسط"، وذلك بعد استئناف سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" أنشطتها في شرق المتوسط، في ظل معارضة من بعض الدول الإقليمية.

كذلك أشار أردوغان إلى أنه سيعلن بعد أيام عن كميات غاز جديدة مكتشفة في البحر الأسود، وذلك بعد الاكتشاف الكبير، الذي أعلنه في أغسطس الماضي.

وقال أردوغان: "سنعلن خلال زيارة سأجريها لسفينة (الفاتح) للتنقيب في البحر الأسود السبت المقبل عن كمية غاز جديد مكتشف".

ولم يشر الرئيس التركي إلى إذا ما كانت كميات المكتشفة مرتبط باكتشاف حقل الغاز قبل شهرين.

وكان الرئيس التركي قد أعلن، في 21 أغسطس الماضي، عن اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب في البحر الأسود أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد حيث يحتوي على 320 مليار متر مكعب من احتياطياته.

وقبل الإعلان عن الكشف بأيام قال أردوغان، في 19 أغسطس الماضي، إنه تركيا ستدخل مرحلة جديدة بعد البشرى التي ينوي الإعلان عنها. 

من جهته قدر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، القيمة الاقتصادية لاحتياطيات الغاز المكتشف في البحر الأسود بنحو 65 مليار دولار.

المصدر: RT + الأناضول

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