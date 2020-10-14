"أوروتش رئيس" التركية تستأنف أعمال التنقيب شرق المتوسط

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء عن استئناف سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" أعمال التنقيب في شرق المتوسط، على الرغم من معارضة بعض الدول الإقليمية.

وأكد وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن السفينة وصلت وجهتها في شرق المتوسط واختبرت أمس أجهزتها، ومن المقرر أن تبدأ بتنفيذ أعمال التنقيب اليوم.

وسبق أن أطلقت السلطات التركية رسالة عبر نظام التكلس الملاحي البحري الدولي "نافتكس" تنص على أن "أوروتش رئيس" برفقة سفينتين أخريين ستنفذ مهام مسح سيزمي جديدة في شرق المتوسط خلال فترة بين 12 و22 أكتوبر الجاري، وغادرت السفينة ميناء أنطاليا الاثنين.

ولا تزال أعمال التنقيب التي تنفذها تركيا في شرق المتوسط من أكبر عوامل التوتر بينها وجارتيها اليونان وجمهورية قبرص.

المصدر: الأناضول