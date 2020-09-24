العراق.. تحالف "الفتح" يدين استهداف البعثات الدبلوماسية

دان تحالف الفتح في العراق، اليوم الخميس، استهداف البعثات الدبلوماسية في البلاد وما تتعرض له من تهديدات في الآونة الأخيرة.

ودعا التحالف في بيان صحفي: "إلى الالتزام بالمهمة الاساسية الأولى لهذه الحكومة وهي بسط الأمن وإعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة".

وأكد التحالف الذي يرأسه هادي العامري، أن "لا خيار أمامنا سوى خيار بناء الدولة العادلة القادرة على بسط الأمن وتأمين الحياة الحرة الكريمة لكل مواطن عراقي".

وتابع: "على القضاء والأجهزة الأمنية الوقوف بحزم وقوة وإنهاء مسلسل الخطف والاغتيالات وإثارة الرعب بين الناس والذي تقف خلفه أياد آثمة تريد إثارة الفوضى وخلط الأوراق ويجب على الجميع التعاون مع الجهات المختصة من أجل القضاء على هذه الأعمال الإجرامية".

وأعلن التحالف "رفضه وإدانته لاي عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية"، واعتبر، أن "هذه الاعمال إضعاف للدولة وضرب لهيبتها وهو أمر مرفوض ويؤدي إلى نتائج خطيرة".

وأشار إلى أن "الحشد الشعبي هو المدافع عن العراق ووحدته وسيادته جنبا الى جنب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعليه فإننا ندعو أبناءنا في الحشد الشعبي الى ان يكونوا كما عرفناهم مثلا أعلى في الالتزام بالقانون والابتعاد عن كل ما يسيء الى صورة هذا الكيان المقدس".

وشدد على ضرورة "توخي الدقة وعدم اطلاق التهم جزافا لأن الإرهاب وأزلام النظام السابق والمجاميع المنحرفة وأعداء العراق يسعون دائما إلى خلط الأوراق، لأن هدفنا وواجبنا حفظ مصلحة العراق والعراقيين والدفاع عن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره وازدهاره وتقدمه".

المصدر: RT