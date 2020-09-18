مسد يدعو "لجنة التحقيق الدولية" لزيارة مناطقه في سوريا للتحقق .. ويطالب بقرار يلزم تركيا بالانسحاب

دعا مجلس سوريا الديمقراطية لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا إلى زيارة مناطق سيطرته للتحقق من "الاتهامات" الخاصة بـ "قسد"، ورحب بتقريرها خاصة بما أوردته عن الانتهاكات التركية.

وقال مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" في بيان إنه يرحب بتقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في 14 من الشهر الجاري، ودعا اللجنة إلى زيارة "شمال وشرق سوريا للتحقق والتأكد عن قرب من صحة المزاعم والادعاءات التي أوردها التقرير، بما يخص قوات سوريا الديمقراطية"

وطالب "مسد" مجلس الأمن "باستصدار قرار يرغم تركيا والفصائل الإرهابية المرتبطة بها على الانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية، وتشكيل محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب لمحاسبة الدولة التركية ومسؤوليها، وعناصر داعش والفصائل الإرهابية"

واستند المجلس في خلاصته تلك إلى عدد من النقاط التي ذكرها في بيانه ومنها أنه "يرى بأن تركيا أصبحت راعية للإرهاب الدولي، ودولة مارقة تنتهك الحقوق السيادية لدول الجوار ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتخلق الفوضى والصراعات عبر سياساتها العدوانية، وتعبث بالأمن والسلم الإقليمي"

وأضاف "مسد" في بيانه أنه يدين "جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يقوم بها النظام السوري، وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وجميع الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا"

وأشار إلى "جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي المرتكبة بحق المدنيين السوريين من أصول كردية في عفرين ورأس العين من قبل الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا وبأوامر منها"

وقال البيان إنه يؤكد على صحة ما ورد في تقرير اللجنة من "انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ترتكبها هذه الفصائل الإرهابية بشكل ممنهج بحق المواطنين الكرد والإيزيديين بإشراف المسؤولين الأتراك"

وعبر "مسد" في بيانه عن "سخطه الشديد اتجاه جميع الجرائم المرتكبة من قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية المرتبطة به" وأحاط اللجنة علما "بأنهم يقطعون مياه محطة علوك عن محافظة الحسكة ويستخدمون مياه الشرب كأداة حرب ضد أكثر من مليون إنسان"

#مجلس_سوريا_الديمقراطية #بيان_إلى_الرأي_العام بيان إلى الرأي العام يرحب مجلس سوريا الديمقراطية بتقرير لجنة التحقيق... تم النشر بواسطة ‏مجلس سوريا الديمقراطية‏ في الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠

كما طالب "مسد" بوضع "المناطق المحتلة من الشمال السوري تحت رعاية قوات حفظ السلام الأممية، وإرسال لجان تقصي الحقائق إلى سوريا للتأكد من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ من خلال عملية سياسية شاملة وذو مصداقية"

وكان القائد العام لـ "قسد" مظلوم عبدي قال أمس إن "تقرير لجنة التحقيق الدولية حول الانتهاكات في سوريا، يعتبر جزءا صغير من جرائم المجموعات المرتزقة التي ترعاها تركيا". وأكد في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" أن "قسد" بدأت "التحقيق في الحالات الواردة في التقرير التي تتهم قوات سوريا الديمقراطية"

المصدر: RT