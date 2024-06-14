بوتين: عام 2022 الجيش الروسي اقترب من كييف لكن لم يكن هناك قرار باقتحامها

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن القوات الروسية اقتربت من كييف في فبراير - مارس 2022، وكان لدى روسيا خيارات مختلفة للعمل، لكن لم تكن هناك قرارات لاقتحام المدينة.

وأضاف فلاديمير بوتين خلال اجتماعه اليوم مع قيادة وزارة الخارجية الروسية: "في ذلك الوقت، في فبراير - مارس 2022، اقتربت قواتنا من كييف. كان هناك الكثير من التكهنات والتضارب حول هذه النتيجة في أوكرانيا وفي الغرب، آنذاك والآن. بالفعل تمركزت تشكيلاتنا بالقرب من كييف لكن لم تقم باقتحام المدينة".

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وأشار الرئيس بوتين إلى أنه كان لدى المؤسسات العسكرية والأمنية المختصة الروسية، مقترحات مختلفة بشأن خيارات التصرفات اللاحقة المحتملة للقوات الروسية.

وقال رئيس الدولة: "لكن لم يكن هناك قرار سياسي باقتحام المدينة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، مهما كانت الأقوال أو التكهنات حول ذلك".

المصدر: تاس