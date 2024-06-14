وزراء دفاع الناتو يتفقون على فرض قيود جديدة ضد روسيا

أعلن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن وزراء دفاع الحلف اتفقوا على فرض قيود جديدة ضد روسيا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل: "اليوم، اتفق الوزراء على عدد من التدابير التي سيتم تطبيقها بشكل فردي وجماعي".

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وتابع: "هذه تعزز تبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات، وتعزز حماية البنية التحتية الحيوية وتفرض قيودا على الاستخبارات الروسية".

وكان ستولتنبرغ قد أكد عدم وجود "تهديد عسكري وشيك" من روسيا لدول الحلف، بعدما اتهم الكرملين الغرب بالسعي الى تصعيد الوضع في أوكرانيا.

وجاءت هذه التصريحات في ظل توترات متزايدة بين موسكو والغرب مع إعلان دول الحلف تعزيز دعمها العسكري لأوكرانيا.

واتهم الكرملين الدول الغربية في نهاية مايو الماضي بـ"الدخول في جولة جديدة من تصعيد التوتر"، بعد أن سمح عدد منها بما فيها الولايات المتحدة، لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية.

ودعا فلاديمير زيلينسكي الغرب، يوم الجمعة، لبذل مزيد من الجهود لتحقيق سلام عادل في أوكرانيا، معربا عن "ثقته بانتصار بلاده في هذه الحرب".

المصدر: تاس