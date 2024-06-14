لاعب السيتي: منتخب البرازيل أجبرني على قص شعري

كشف يان كوتو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي خاض الموسم المنتهي معارا لجيرونا الإسباني، أنه أجبر على قص شعره، فور انضمامه لمعسكر منتخب البرازيل.

وقال كوتو الذي انضم لأول مرة إلى السيليساو، ليكون ضمن القائمة التي ستخوض كوبا أمريكا، وتم إجباره على قص شعره الوردي، خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كان طلبا في الأساس.. قالوا لي إن اللون الوردي نوع من المزاح".

وتابع: "لا أرى الأمر كذلك، لكني أحترمه.. طلبوا مني قص شعري، وقمت بذلك".

AFP

إقرأ المزيد

وأردف: "الكثير من الناس قاموا بصبغ شعرهم، وأصبحت موضة.. أما هنا في المنتخب الوطني، فأنا أظهر بالشعر الأسود.. لا شيء يتغير، أستمر في كوني نفس الشخص".

وقدم كوتو البالغ 22 عاما موسما مميزا مع جيرونا، حيث أنهى الفريق الكتالوني الليغا بالمركز الثالث، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

المصدر: "وكالات"