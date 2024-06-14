مدافع مانشستر سيتي يتعرض لموقف محرج بسبب مدرب إسبانيا!

فاجأ الكرواتي جوسكو جفارديول، مدافع مانشستر سيتي، الجميع عندما قال إنه لا يعرف من هو مدرب منتخب إسبانيا، منافسه في كأس الأمم الأوروبية.

وقال جفارديول "من هو لويس دي لا فوينتي؟"، عندما سئل في مؤتمر صحفي عن رأيه في مدرب منتخب إسبانيا، الذي سيواجهه غدا السبت، في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

Joško Gvardiol:



"I’m probably not even aware of what I’ve achieved and to what level I’ve come. There’s time, something will sink in by the end of my career. As for goals, I’d like to focus on defense because I’m a defensive player." 🚨 pic.twitter.com/05v5xAjIPy — 🇭🇷 (@TheCroatianLad) June 13, 2024

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وبات اللاعب في موقف محرج، لكن عندما أخبره المسؤول الصحفي بالفريق، أنه مدرب منتخب إسبانيا، قال: "أنا مندهش بعض الشيء، لأنني عادة ما أتحدث عن اللاعبين وليس المدربين.. لكنه سيجهز فريقه جيدا لإيقاف خط وسطنا، فهو نقطة قوتنا".

ويلعب المنتخب الكرواتي ضمن المجموعة الثانية بكأس الأمم الأوروبية، رفقة إسبانيا وإيطاليا وألبانيا.

المصدر: "وكالات"