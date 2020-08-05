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أرقام كورونا في السعودية تعاود الارتفاع

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أرقام كورونا في السعودية تعاود الارتفاع
Reuters Ahmed Yosri
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي مقابل 1342 في اليوم السابق، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 282824 حالة.

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الصحة السعودية: تسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة و1972 حالة تعاف
الصحة السعودية: تسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة و1972 حالة تعاف

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 3020 بتسجيل 36 حالة جديدة اليوم مقابل 35 أمس.

وحسب البيان، فإن عدد المتعافين ارتفع إلى 245314 مع تماثل 1626 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبقى هناك 34490 حالة نشطة، منها 1991 حالة حرجة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في الرياض (109 حالات) ومكة المكرمة (106 حالات) ومدينة خميس مشيط جنوب غربي البلاد (90 حالة).

وكانت السعودية قد سجلت الاثنين 1258 إصابة و32 وفاة في أدنى حصيلة يومية للإصابات منذ أكثر من 3 أشهر.

المصدر: وزارة الصحة السعودية

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