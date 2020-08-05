أرقام كورونا في السعودية تعاود الارتفاع

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي مقابل 1342 في اليوم السابق، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 282824 حالة.

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وذكرت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 3020 بتسجيل 36 حالة جديدة اليوم مقابل 35 أمس.

وحسب البيان، فإن عدد المتعافين ارتفع إلى 245314 مع تماثل 1626 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبقى هناك 34490 حالة نشطة، منها 1991 حالة حرجة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في الرياض (109 حالات) ومكة المكرمة (106 حالات) ومدينة خميس مشيط جنوب غربي البلاد (90 حالة).

وكانت السعودية قد سجلت الاثنين 1258 إصابة و32 وفاة في أدنى حصيلة يومية للإصابات منذ أكثر من 3 أشهر.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1389) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (36) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1626) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (245,314) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Mjzlk3zw0S — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 5, 2020

المصدر: وزارة الصحة السعودية