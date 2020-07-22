الخارجية المصرية تصدر تقريرا هو الأول من نوعه حول مكافحة الإرهاب

أصدرت وزارة الخارجية المصرية تقريرا هو الأول من نوعه حول جهود مصر في مكافحة الإرهاب والذي تم إعداده بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.

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وقال نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي إيهاب فهمي إن هذا التقرير هو الأول من نوعه حيث يوثق جهود مصر ومؤسساتها وما تمتلكه من أدوات متنوعة لمكافحة الإرهاب.

وأوضح في بيان أن التقرير يعكس بجلاء المقاربة المصرية الشاملة في التصدي لتلك الآفة العالمية والتي طالما طالبت مصر المجتمع الدولي بتنفيذها لاجتثاث الجذور المسببة للإرهاب، بما في ذلك من خلال مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء ومحاسبة الدول الداعمة له.

وأضاف أن هذا التقرير تضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2014 لتصحيح وتصويب الخطاب الديني، وبالمطالبة بالتصدي للخطاب الإرهابي وطرح قرار مجلس الأمن رقم 2354 (2017) في هذا الخصوص.

المصدر: اليوم السابع