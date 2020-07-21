مصر.. الجيش ينشر فيديو وصورا جديدة لإحباط الهجوم الإرهابي شمالي سيناء

نشرت القوات المسلحة المصرية، مساء يوم الثلاثاء، مقطع فيديو وثق تصدي الجيش للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء.

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وقال المتحدث العسكري إن القوات المصرية تمكنت من تصفية 18 مسلحا.

وصرح بأن عسكريين اثنين توفيا فيما أصيب 4 آخرون، خلال صد الهجوم المسلح في شمال سيناء.

وشدد المتحدث على أن القوات المصرية ستواصل تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان للشعب المصري.

#المتحدث_العسكرى : إحباط هجوم إرهابى على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء ... pic.twitter.com/k1rayvCx6Q — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 21, 2020

المصدر: RT