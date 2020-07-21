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مصر.. الجيش ينشر فيديو وصورا جديدة لإحباط الهجوم الإرهابي شمالي سيناء

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مصر.. الجيش ينشر فيديو وصورا جديدة لإحباط الهجوم الإرهابي شمالي سيناء
RT
الجيش المصري ينشر فيديو وصورا لإحباط الهجوم الإرهابي شمالي سيناء
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نشرت القوات المسلحة المصرية، مساء يوم الثلاثاء، مقطع فيديو وثق تصدي الجيش للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء.

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وقال المتحدث العسكري إن القوات المصرية تمكنت من تصفية 18 مسلحا.

وصرح بأن عسكريين اثنين توفيا فيما أصيب 4 آخرون، خلال صد الهجوم المسلح في شمال سيناء.

وشدد المتحدث على أن القوات المصرية ستواصل تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان للشعب المصري.

المصدر: RT

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