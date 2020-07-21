مصر.. إحباط هجوم إرهابي على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء (فيديو)

قال المتحدث العسكري باسم القوات المصرية، مساء يوم الثلاثاء، إن الجيش أحبط هجوما إرهابيا على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأضاف المتحدث العسكري أن القوات المصرية تمكنت من تصفية 18 مسلحا.

وصرح بأن عسكريين اثنين توفيا، إضافة إلى إصابة 4 آخرين خلال صد الهجوم المسلح في شمال سيناء.

وأفاد المتحدث بأنه "وفي إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، نجحت قواتنا في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية".

وتابع قائلا "قامت قوات التأمين للإرتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة مما أسفر عن مقتل 18 مسلحا منهم عنصر يرتدي حزاما ناسفا"، مشيرا إلى تدمير 4 عربات منهم 3 عربات مفخخة.

وشدد المتحدث على أن القوات المصرية ستواصل تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان للشعب المصري.

هذا، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة تفجير في كمين بقرية رابعة بمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء بمصر.

وظهر في الفيديو تفجير شديد مع صوت لإطلاق النيران في كل مكان، حيث أكد متداولوا الفيديو أن الطيران الحربي المصري يحوم في المكان.

فيديو من اهالي قرية رابعة يظهر حجم الانفجار الضخم والاعيرة النارية في نطاق كتيبه رابعة في #بئر_العبد ب #شمال_سيناء طبقا لسكان القرية ،و تحليق للطيران الحربي. pic.twitter.com/sd2CMgo9Tk — OmarHatem (@OmarHatem_1) July 21, 2020

المصدر: RT