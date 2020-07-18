الخارجية المصرية: تركيا تغامر بمقدرات شعبها عبر تعميق أزمات ونزاعات مع الدول العربية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان تغامر بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل لتعميق أزمات ونزاعات مع الدول العربية.

وأضاف حافظ خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن التدخلات التركية في الشأن العربي تفتقر لأي سند شرعي وتنتهك قرارات مجلس الأمن.

وأشار، إلى أن مصر حريصة على التوصل الي التنمية الشاملة للأزمة في أقرب وقت ممكن واستقلال الدولة الليبية الوطنية، والحفاظ على سلامة أراضيها ومؤسساتها والتصدي للمقاتلين الأجانب الوافدين إلى ليبيا من أي بقعة في العالم.

المصدر: صحيفة "المصريون"