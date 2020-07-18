انتشار مكثف لبحرية "الجيش الليبي" في سواحل سرت ورأس لانوف والبريقة - صور

ذكرت شعبة الإعلام الحربي الليبي، اليوم السبت، أن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشار كثيفا للدوريات البحرية التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي".

وأشارت مصادر ليبية لـRT، إلى أن "هناك إعادة تمركز رصدت من قبل الجيش الليبي للقوات التابعة لحكومة الوفاق في المنطقة بين الوشكة وأبو قرين غربي سرت".

وأضافت، أن "التحرك العسكري للوفاق هو إعادة تموضع غربا وليس شرقا".

إنتشار دوريات إستطلاعية مُكثفة للقوات البحرية في سواحل مُدن " سرت ، وراس لانوف والبريقة "

..#قواتكم_المُسلحة_لن_تخذلكم#شعبة_الاعلام_الحربي

#ليبياpic.twitter.com/PT9faoC4F9 — شعبة الإعلام الحربي (@warinformationd) July 18, 2020

وأكد المتحدث باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء الماضي، أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة.

وأشار المسماري في هذا السياق، إلى وجود ما وصفها بـ"تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا" في محيط المنطقتين.

ورأى المتحدث العسكري أن المعركة القادمة "لن تكون ليبية فقط، وإنما ستدخل فيها أطراف عربية وأجنبية، لأن مخطط تركيا يهدد الأمن والسلم في المنطقة".

ناصر حاتم - ليبيا