الأمن اللبناني يعلق على أنباء عن جريمة "7 قتلى مقطوعي الرؤوس داخل شقة"

نفت قوى الأمن اللبناني الخبر المتداول حول "العثور على 7 قتلى من الجنسية السورية داخل شقة في بيروت مقطوعي الرؤوس، وقد تعرضوا للسرقة".



وتمنّت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، من المواطنين عدم الأخذ بهذه الأخبار وعدم التسرع بترويجها قبل التأكد من صحتها.

تنفي #قوى_الأمن الخبر المتداول حول العثور على 7 قتلى من الجنسية السورية داخل شقة في #بيروت، مقطوعي الرؤوس، وقد تعرضوا للسرقة.

نتمنى على المواطنين الكرام عدم الأخذ بهذه الأخبار وعدم التسرع بنشرها قبل التاكد من صحتها. pic.twitter.com/MbwSbpJZ07 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 10, 2020

قيادة الجيش تنفي صحة خبر يزعم وقوع جريمة قتل ٧ سوريين في بيروت والتمثيل بجثثهم وسرقتهم، وتؤكد عدم وقوع أي جريمة من هذا النوع، وتدعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أخبار مفبركة وشائعات من شأن تداولها ترك تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في لبنان.https://t.co/2IHlQg1gDk — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 10, 2020

وكانت عدة مواقع للتواصل الاجتماعي قد تداولت أمس الجمعة أنباء عن وقوع جريمة بحق سبعة أشخاص سوريين وجدوا مقطوعي الرأس داخل شقة في بيروت.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي