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الأمن اللبناني يعلق على أنباء عن جريمة "7 قتلى مقطوعي الرؤوس داخل شقة"

أخبار العالم العربي

الأمن اللبناني يعلق على أنباء عن جريمة
تويتر
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نفت قوى الأمن اللبناني الخبر المتداول حول "العثور على 7 قتلى من الجنسية السورية داخل شقة في بيروت مقطوعي الرؤوس، وقد تعرضوا للسرقة".


وتمنّت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، من المواطنين عدم الأخذ بهذه الأخبار وعدم التسرع بترويجها قبل التأكد من صحتها.

وكانت عدة مواقع للتواصل الاجتماعي قد تداولت أمس الجمعة أنباء عن وقوع جريمة بحق سبعة أشخاص سوريين وجدوا مقطوعي الرأس داخل شقة في بيروت.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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