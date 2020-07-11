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الجزائر تؤكد أنها على مسافة واحدة من الجميع بليبيا

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الجزائر تؤكد أنها على مسافة واحدة من الجميع بليبيا
Reuters RAMZI BOUDINA
وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم
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قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن أمن واستقرار ليبيا يشكل أولوية قصوى لأمن الجزائر، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتجاوز الحسابات الظرفية في ليبيا.

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وأضاف بوقادوم أن أي استهداف لأمن ليبيا هو في الحقيقة استهداف للجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبيين ويجب استشارة الشعب الليبي برعاية أممية.

أكد أن الجزائر ترفض أي تدخل خارجي لأن الوضع أصبح حربا بالوكالة ،ونحن  نواصل العمل مع دول الجوار لاستعادة السلم لهذا البلد في أقرب الآجال.

في ملف العلاقة مع فرنسا، قال الوزير الجزائري إن بلاده تتمنى أن تكون العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل لسيادتي البلدين، مشيرا إلى أن استرجاع الأرشيف وتسوية قضية التفجيرات النووية على طاولة المباحثات مع الطرف الفرنسي.

من جهة أخرى أكد بوقادوم ضرورة تجاوز الانسداد في قضية الصحراء الغربية بإنهاء معاناة الشعب الصحراوي وتقرير مصيره.

ولفت إلى أن الجزائر ترفض المساس بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، كما تولي أهمية لما يجري في مالي.

المصدر: RT

 

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