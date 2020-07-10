وسائل إعلام مغربية: الجزائر شيدت عشرات القواعد العسكرية قرب الحدود مع المغرب

نشرت وسائل إعلام مغربية مقاطع فيديو وصورا قالت إنها لعشرات القواعد العسكرية الجزائرية التي تم تشييدها على الحدود مع المغرب.

ونشر موقع "هسبريس" المغربي مقاطع فيديو وصورا قال إنها تؤكد المخططات الجزائرية العسكرية لبناء قواعد حديثة على بعد أقصاه 60 كيلومترا من الحدود مع المملكة المغربية، مشيرا إلى أن الجيش الجزائري يعمل على تكثيف تواجده بالقرب من الحدود مع المغرب.

وأظهرت الصور التي قال موقع "هسبريس" إنه حصل عليها بشكل حصري من "منتدى القوات المسلحة المغربية"، تمركز القواعد العسكرية الجزائرية على طول الشريط الحدودي.

وأشار الموقع إلى وجود على بعد 8 كلم فقط من المنطقة الحدودية، ثلاث ثكنات عسكرية جزائرية مخصصة للمشاة، تحتوي على منظومات الدفاع الجوي "إس 300".

كما تحدث الموقع عن عشرات القواعد العسكرية الأخرى المخصصة للمدفعية وللطائرات الحربية والمشاة وللتجسس.

المصدر: هسبريس