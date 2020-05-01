ارتفاع غير مسبوق للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل

سجلت البرازيل، اليوم الخميس، رقما قياسيا جديدا في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بواقع أكثر من 7000 حالة، مع تراجع طفيف في معدل زيادة المتوفين.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بـ7218 إصابة ليصل إلى مستوى 85380 بعد أن كان 78162 مساء أمس الأربعاء.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا قياسيا للمصابين بالفيروس في البرازيل على أساس يومي مع تسارع انتشار الجائحة في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء المرض ارتفعت بواقع 435 حالة جديدة ووصلت إلى 5901، في تراجع طفيف مقارنة مع الأيام السابقة، حيث سجلت في إحصائية يوم 28 أبريل 484 حالة، وفي 29 أبريل 449.

وسبق أن قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، مرارا إنه يرى مبالغة في تقديرات مدى خطورة فيروس كورونا، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الوبائي في أمريكا اللاتينية بشكل عام.

المصدر: وكالات