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الجيش العراقي يعزل منطقة ظهرت فيها حالات إصابة بكورونا

أخبار العالم العربي

الجيش العراقي يعزل منطقة ظهرت فيها حالات إصابة بكورونا
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فريق طبي في قضاء الهلال بمحافظة المثنى العراقية
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أعلنت سلطات محافظة المثنى، جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، عن عزل منطقة في المحافظة ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا.

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وجاء في بيان للمحافظة أنه "تم نشر قوات من الجيش لعزل قضاء الهلال في المحافظة بعدما ظهرت فيه إصابات ب‍فيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 29 وفاة و346 إصابة، بعد تسجيل 30 إصابة وحالتي وفاة جديدة.

ويوم الثلاثاء، أعلنت خلية الأزمة في محافظة كركوك، شمالي العراق، عن إغلاق ناحية تازة ومنع الدخول إلى المحافظة بعد تسجيل حالة مصابة بفيروس كورونا.

المصدر: RT

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