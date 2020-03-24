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العراق.. إغلاق ناحية بالكامل بعد إصابة امرأة بفيروس كورونا

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العراق.. إغلاق ناحية بالكامل بعد إصابة امرأة بفيروس كورونا
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حظر التجوال في محافظة كركوك العراقية
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أعلنت خلية الأزمة في محافظة كركوك، شمالي العراق، مساء الثلاثاء، عن إغلاق ناحية تازة ومنع الدخول إلى المحافظة بعد تسجيل حالة مصابة بفيروس كورونا.

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وذكر بيان لعضو الخلية عمران جمال أن "المريضة التي تسكن ناحية تازة مصابة فعليا بفيروس كورونا، وهي لم تسافر إلى أية دولة وهذا مؤشر خطير".

وأضاف: "سيتم أخذ إجراءات، منها غلق ناحية تازة وعدم الدخول إلى المحافظة وتوجه فرق صحية إلى الناحية لفحص موقع المصابة".

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 316 حالة، بعد تسجيل 50 إصابة جديدة.

المصدر: RT

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